В США разочарованы отказом Ирана от неофициальной встречи по ядерной сделке

Власти США разочарованы отказом Тегерана от предложения ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Ирана. Об этом агентство Reuters сообщает в воскресенье со ссылкой на представителя Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хотя мы разочарованы ответом Ирана, мы по-прежнему готовы к возобновлению реальных дипломатических усилий для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств в рамках СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана]", - заявила представитель Белого дома. Она при этом добавила, что администрация США намерена консультироваться с другими участниками формата "5+1" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) относительно дальнейших шагов.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ранее в воскресенье заявил, что иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Хатибзаде добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона".

Газета The Wall Street Journal до этого сообщила, что власти Ирана ответили отказом на предложение ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Тегерана. По сведению источников издания, иранская сторона потребовала, чтобы США сначала предоставили гарантии "снятия некоторых санкций" с Ирана после встречи. США выразили готовность принять участие в консультациях, но не согласились выполнить требования иранской стороны относительно санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Вашингтон ожидает от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, от этого будут зависеть двусторонние дипломатические контакты. Блинкен тогда не стал отрицать возможность прямых дипломатических контактов с Ираном.