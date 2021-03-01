Трамп призвал провести в США всеобъемлющую избирательную реформу

Демократы обеспечили себе несправедливое преимущество на состоявшихся в ноябре 2020 года выборах, электоральная система США нуждается во всеобъемлющем реформировании. Об этом заявил в воскресенье бывший американский лидер Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам республиканца, "демократы использовали китайский вирус в качестве предлога, чтобы изменить все правила, касающиеся выборов, без одобрения законодательных собраний штатов". "Это оказало огромное влияние на выборы", - подчеркнул Трамп. "Эти выборы были сфальсифицированы, а Верховный суд и другие суды не захотели с этим разбираться", - отметил он. "Нам нужно провести всеобъемлющие реформы выборов. Нам нужно сделать это прямо сейчас", - полагает бывший американский лидер.