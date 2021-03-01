Спецпредставитель США по Афганистану отправится с визитом в Кабул и Доху

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит с визитом Кабул, Доху и столицы других стран региона. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он возобновит обсуждения относительно дальнейших перспектив с [представителями властей] Исламской Республики [Афганистан], афганскими лидерами, представителями движения "Талибан" (запрещено в России) и стран региона, чьим интересам больше всего отвечает достижение справедливого и прочного политического урегулирования, а также постоянного и всеобъемлющего прекращения огня", - говорится в сообщении. Госдеп не уточняет, какие еще страны посетит Халилзад, информация о том, сколько продлится его зарубежная поездка, также не приводится.

О том, что Халилзад готовится к первой с момента смены в США администрации встрече с талибами сообщал ранее со ссылкой на источники информационный портал The Daily Beast.