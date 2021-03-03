Блинкен обсудил с главой МИД Катара афганское урегулирование

Госсекретарь США Энтони Блинкен и вице-премьер и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого помимо прочего обсудили афганское урегулирование. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен <...> поблагодарил главу МИД за размещение Катаром американских военных, обсудил поддержку Катара в содействии мирному процессу в Афганистане, а также важность единства [стран] Персидского залива", - говорится в сообщении.