SpaceX вновь отложила запуск ракеты со спутниками

Компания SpaceX во вторник в очередной раз отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) первоначально был намечен на вечер воскресенья. Тогда он был отменен примерно за полторы минуты до старта. Его перенесли сначала на понедельник, а потом на вторник. Теперь в компании уточнили, что запуск состоится не раньше четверга. Как говорится в сообщении, причиной стали "неблагоприятные погодные условия" для запуска и последующего поиска первой ступени носителя, а также проведение других препятствующих старту операций. Каких именно, не уточняется.

Первая ступень носителя ранее использовалась при семи запусках. Сотрудники SpaceX намереваются в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.