Merck поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины от коронавируса - Байден
Фармацевтическая группа Merck поможет компании Johnson & Johnson в наращивании производства разработанной ею вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент США Джо Байден.
"Сегодня мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson & Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме.
США будут располагать достаточным количеством доз вакцин от коронавируса для всего взрослого населения страны к концу мая этого года, заявил Байден.
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