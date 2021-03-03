Merck поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины от коронавируса - Байден

Фармацевтическая группа Merck поможет компании Johnson & Johnson в наращивании производства разработанной ею вакцины от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил президент США Джо Байден.

"Сегодня мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson & Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме.

США будут располагать достаточным количеством доз вакцин от коронавируса для всего взрослого населения страны к концу мая этого года, заявил Байден.