Летные испытания прототипа корабля Starship компании SpaceX в Техасе экстренно отменили

Американская компания SpaceX в среду в экстренном порядке отменила испытательный полет прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полетов на Марс. Трансляция ведется на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Starship должен был стартовать в районе Бока-Чика (штат Техас) в 15:14 по времени восточного побережья США (23:14 мск). Взлет отменен в автоматическом режиме сразу после того, как заработали двигатели корабля. По каким причинам это произошло, пока не уточняется. Специалисты SpaceX рассчитывали, что корабль в течение нескольких минут поднимется на высоту около 10 км, а потом плавно спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы корабля взорвались при посадке.