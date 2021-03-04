Белый дом опубликовал "Промежуточные стратегические наставления по нацбезопасности"

Новая американская администрация настроена на значимый диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям, влияющим на стратегическую стабильность, а также на сокращение роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности США. Об этом говорится в "Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности", обнародованных в среду Белым домом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данный документ распространен от имени президента Джо Байдена. Он предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую, как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нынешнее американское правительство планирует подготовить позднее в текущем году.

"Мы сделаем шаги, чтобы сократить роль ядерных вооружений в нашей стратегии национальной безопасности, одновременно гарантируя, что наш потенциал стратегического сдерживания остается безопасным, надежным и эффективным и что наши обязательства по расширенному сдерживанию перед союзниками остаются прочными и заслуживающими доверия. И мы будем вести значимый диалог с Россией и Китаем по новому развитию событий в сфере военных технологий, влияющих на стратегическую стабильность", - отмечается в документе.

При этом его составители утверждают, что Соединенные Штаты не собираются устраивать "дорогостоящие гонки вооружений". Кроме того, Вашингтон планирует активно продвигать идеи контроля над вооружениями и добиваться заключения с иностранными партнерами новых соглашений в данной сфере, заверяет Белый дом. "Поэтому мы быстро действовали в целях продления Нового ДСНВ с Россией. Мы также будем добиваться, когда возможно, заключения новых договоренностей по контролю над вооружениями", - пишут авторы промежуточной стратегии.

Новым ДСНВ в США принято называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России он больше известен в неофициальном порядке как СНВ-3.

Соединенные Штаты проведут оценку численности, структуры и возможностей своих вооруженных сил "перед лицом вызовов", связанных с Россией и Китаем, говорится в документе. "Перед лицом стратегических вызовов со стороны все более уверенно действующего Китая и создающей дестабилизацию России мы проведем оценку необходимой структуры, возможностей и определим численность наших сил", - отмечается в тексте.

"Мы будем поддерживать боеготовность и обеспечим, чтобы ВС США оставались наиболее подготовленными и хорошо снабженными силами в мире. Перед лицом стратегических вызовов со стороны все более уверенно действующего Китая и создающей дестабилизацию России мы проведем оценку необходимой структуры, возможностей и определим численность наших сил", - отмечается в тексте.

Вашингтон намерен также "сместить фокус с ненужных устаревших платформ и систем вооружений, чтобы высвободить ресурсы для инвестиций в передовые технологии и возможности".

"Соединенные Штаты никогда не станут колебаться, решая, стоит ли применить силу, если это необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов", - подчеркивается в документе. Однако в то же время в нем отмечается, что "использование военной силы должно быть крайней мерой", а на первый план необходимо вывести "дипломатию, развитие и искусство экономического управления".

США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах", которые стоили "тысяч жизней и триллионы долларов", говорится в документе.

"США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах", которые стоили тысяч жизней и триллионы долларов. Мы будем работать над тем, чтобы ответственно завершить самую продолжительную войну США в Афганистане, гарантировав, что Афганистан больше не превратится в безопасное убежище для террористов, совершающих атаки против нашей страны", - отмечается в тексте.

Обеспечение кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов вашингтонской администрации, следует из документа.

"Укрепляя нашу научно-технологическую базу, мы сделаем кибербезопасность нашим главным приоритетом, укрепляя наши возможности, готовность и устойчивость в киберпространстве", - говорится в документе.