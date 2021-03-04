Байден: США должны доказать миру, что их модель не является пережитком прошлого

Соединенные Штаты должны на данном этапе истории доказать мировому сообществу, что их система государственного устройства является не пережитком прошлого, а наилучшим способом развития и движения к будущему. Такое мнение президента Джо Байдена излагается в предисловии к "Промежуточным стратегическим наставлениям по национальной безопасности", обнародованным в среду Белым домом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот документ предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую, как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нынешнее американское правительство планирует подготовить позднее в текущем году. Наставления предназначены для министерств и ведомств администрации США, отвечающих за обеспечение национальной безопасности.

"Мы должны доказать, что наша модель не является пережитком прошлого, что она представляет собой наилучший способ воспользоваться перспективами нашего будущего", - убежден американский лидер.

С его точки зрения, мир переживает "переломный момент". "Глобальная динамика изменилась. Нашего внимания требуют новые кризисы", - заявляет Байден. Как он признает, ясно одно: Вашингтон добьется успеха "в продвижении американских интересов" и отстаивании "универсальных ценностей" лишь в том случае, если будет работать со своими "самыми близкими союзниками и партнерами", а также обновит "источники национальной мощи". "Это начинается с оживления нашего самого фундаментального преимущества - нашей демократии", - подчеркивает глава администрации США.

По его оценке, сейчас идут исторические дебаты "о будущем направлении [развития] мира". "Есть те, кто спорят, что с учетом всех стоящих перед нами вызовов лучшим путем вперед является автократия. И есть те, кто понимают, что для нахождения ответа на все вызовы меняющегося мира незаменимой является демократия", - полагает Байден.

По его свидетельству, новое правительство в Вашингтоне рассчитывает "оживить не имеющую себе равных сеть альянсов и партнерств Америки", вернуть утраченные при прежнем президенте США Дональде Трампе позиции "в международных институтах" и продолжить национальную военную модернизацию, но делать ставку прежде всего на дипломатию.