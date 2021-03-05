Минторг США внес в черный список два министерства Мьянмы
Министерство торговли США в четверг объявило о введении ограничений в отношении Мьянмы в связи с переворотом в этой стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно распространенному пресс-релизу ведомства, министерство обороны, министерство внутренних дел, а также контролируемые военными корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited внесены в черный список американского Минторга. Кроме того, власти США ужесточают режим экспортного контроля в отношении Мьянмы.
"США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных <...> в отношении мирных протестующих. <...> Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте", - подчеркивается в сообщении.
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