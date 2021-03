Сенат США принял поправку республиканцев по выплатам безработным к пакету мер по пандемии

Сенат Конгресса США в ночь на субботу в ходе рассмотрения нового пакета мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики принял поправку по пособиям по безработице, предложенную республиканцами. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Принятая ранее Палатой представителей версия законопроекта предполагает дополнительные выплаты в рамках пособия в размере $400 в неделю до конца августа. Во время обсуждения законопроекта в Сенате республиканцы предложили поправку, согласно которой размер выплат должен составить $300 в неделю. Выплаты предлагается осуществлять до 18 июля. Предложение поддержали 50 законодателей, против высказались 49 сенаторов.

Как пишет газета The Hill, единственным демократом, проголосовавшим за эту поправку, оказался представляющий умеренное крыло партии сенатор Джо Манчин. Ранее он выступал против выплат в размере $400, однако, как сообщило в пятницу вечером агентство Associated Press, демократам удалось достичь компромисса по этому вопросу. По итогам многочасовых дискуссий они решили предложить поправку, которая подразумевает дополнительные выплаты в $300 в неделю, а также предполагает продление их действия до 6 сентября. Как поясняет The Hill, демократы планируют далее в ходе заседания предложить свою поправку, которая в случае ее одобрения заменит собой поправку республиканцев. Ожидается, что Манчин ее поддержит. В ситуации, когда места в Сенате Конгресса США разделены поровну между представителями обеих партий, поддержка со стороны Манчина имеет для демократов критически важное значение.

В четверг пакет экономических мер в размере $1,9 трлн прошел процедурное голосование в Сенате лишь благодаря вице-президенту Камале Харрис. Согласно законодательству страны, она является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Ранее данный законопроект одобрила Палата представителей Конгресса. Однако в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, а также внесен ряд других корректировок. Если Сенат примет инициативу со всеми изменениями, то нижней палате придется ее также утверждать, после чего ее должен подписать президент США Джо Байден.

Основанный на программе Байдена план предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальная сумма - на стимулирование экономики.