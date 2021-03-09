WhatsApp прекратит свою работу на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает тематический портал WABetaInfo.
Как сообщается, поддержка операционной системы iOS 9 и ниже исчезла в последней бета-версии приложения 2.21.50.11 для iOS. Отмечается, что данную информацию пока не подтвердили на официальном ресурсе WhatsApp.
В настоящее время в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживаются мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
Ранее стало известно, что WhatsApp прекратит работать на ряде смартфонов, пользователи которых не обновили операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3.
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
Лента новостей
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО)
Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений
Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор
ЕС осуществляет несколько проектов по усилению использования возобновляемых источников энергии в Грузии
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom