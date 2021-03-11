Организуемый США климатический саммит планируется проводить дистанционно
Вашингтон пока планирует проводить организуемый США климатический саммит в онлайн-формате. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Ранее американские власти информировали, что мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.
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