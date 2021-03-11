Байден заявил, что США поделятся с миром вакцинами, когда будут привиты все американцы
Соединенные Штаты готовы поделиться с остальным миром вакцинами от коронавируса, когда все американцы будут обеспечены препаратами. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с руководством фармацевтических компаний Merck и Johnson & Johnson, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности, - сказал он. - Сначала убедимся, что американцы получат помощь, затем мы попробуем помочь остальному миру".
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