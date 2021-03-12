Харрис привела к присяге нового министра юстиции США

США 12 марта 2021 04:14 (UTC+04:00)
Харрис привела к присяге нового министра юстиции США

Вице-президент США Камала Харрис в четверг привела к присяге нового министра юстиции - генерального прокурора страны Меррика Гарленда. Трансляцию вели американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально планировалось, что церемония пройдет в так называемом административном здании имени Эйзенхауэра, которое примыкает к Белому дому. Однако незадолго до ее начала было принято решение привести Гарленда к присяге в самом здании Министерства юстиции США, как это было при 44-м президенте Бараке Обаме.

В 2016 году этот американский лидер выдвинул кандидатуру Гарленда на должность члена Верховного суда США. Однако контролируемый в то время республиканцами Сенат Конгресса США фактически блокировал данное кадровое назначение по внутриполитическим соображениям, до слушаний и голосования по кандидатуре Гарленда дело тогда не дошло.

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