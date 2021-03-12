Байден: США обеспечат реализацию цели в 100 млн прививок от COVID на 40 дней раньше срока

Соединенные Штаты достигнут поставленной цели по реализации 100 млн прививок от нового коронавируса на 40 дней раньше срока. Уверенность в этом выразил президент страны Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я говорил, что намерен добиться 100 млн [сделанных] прививок за первые 100 дней моего президентства. Сегодня я могу сказать, что мы не просто достигнем этой цели. Мы превзойдем эту цель, потому что мы на самом деле на пути к тому, чтобы достичь цели в 100 млн уколов на мой 60-й день на посту", - заявил глава государства, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, которое было приурочено к годовщине введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии.

Кроме того, Байден распорядился обеспечить, чтобы вакцины от нового коронавируса к 1 мая нынешнего года были доступны для всех жителей США старше 18 лет. "Все взрослые американцы не позднее 1 мая будут иметь право сделать прививку, - сказал американский лидер. - <...> Позвольте мне пояснить. Это не означает, что каждый немедленно сделает этот укол, но это значит, что вы сможете встать в очередь начиная с 1 мая. У каждого взрослого будет право получить прививку. Для этого мы собираемся перейти от обещанного мною в декабре миллиона уколов в день [по всей стране] <...> к тому, чтобы поддерживать и превзойти наш нынешний темп в 2 млн уколов в день, опережая весь мир".

Американские граждане 4 июля, возможно, будут праздновать не только День независимости США, но и день независимости от нового коронавируса, заявил Байден. Глава государства призвал американцев вакцинироваться. "Вот в чем суть: если мы внесем свой вклад, действуя сообща, то к 4 июля велика вероятность того, что вы, ваши семьи и друзья сможете собраться вместе на вашем заднем дворе или в своем районе, устроить пикник, приготовить барбекю и отпраздновать День независимости. Это не означает, что будут проводиться крупные мероприятия с большим числом людей, но это означает, что небольшие группы смогут собраться вместе после этого долгого тяжелого года", - подчеркнул президент.

"Это сделает День независимости чем-то поистине особенным, когда мы не только отметим нашу независимость как страны, но и начнем отмечать свою независимость от этого вируса, - заявил Байден. - Но для этого нам не надо ослаблять бдительность. <...> Этот бой еще далек от завершения. Скажу правду, провести 4 июля с любимыми - это цель, но многое может измениться".

Все может измениться

При этом Байден признал, что положение еще может измениться к худшему. "Однако произойти способно многое. Условия могут измениться. Ученые ясно дали понять, что ситуация вновь может ухудшиться в связи с распространением новых штаммов вируса", - предупредил президент.

Он также заверил, что вакцины от нового коронавируса, применяемые в США, являются безопасными. "Нам необходимо, чтобы вакцинировался каждый. <...> И продолжайте носить [медицинскую] маску, как рекомендуют [федеральные] Центры по контролю и профилактике заболеваний", - сказал глава администрации США.

По его словам, победа над пандемией зависит далеко не только от мобилизации усилий правительства США и ассигнования финансовых средств на такие цели, но и от "национального единства". "Единство - это то, что мы делаем сообща как граждане одной страны. Если мы не будем сохранять бдительность, а условия изменятся, то нам, возможно, придется возвращать ограничения, чтобы вернуться на нужный путь", - подчеркнул Байден.

С его точки зрения, Соединенные Штаты добились значительного прогресса в борьбе с распространением нового коронавируса. "Сейчас не время останавливаться. Не время отказываться соблюдать правила как раз тогда, когда мы пережили тяжелую зиму и входим в весну и лето надежды", - сказал президент.

О ситуации в США

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, около 19% населения штатов - более 64 млн человек - получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 10% - 33,9 млн человек - прошли полную вакцинацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 530,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.