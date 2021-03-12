США хранят миллионы доз вакцины AstraZeneca, не позволяя направлять ее за рубеж

США накопили миллионы доз вакцины от коронавируса британско-шведского производителя AstraZeneca, однако, не имея возможности пока ее использовать, все равно не соглашаются направить препарат в десятки стран, где он уже разрешен. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, на заводе компании в Огайо готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины, на мощностях в Балтиморе (штат Мериленд) также хранятся ее запасы, которых бы хватило на десятки миллионов доз. Они предназначены для США, однако согласование применения препарата в стране затянулось. При этом в 70 странах он уже получил одобрение медиков.

Компания попросила разрешения направить накопленные дозы вакцин в Европейский союз, где она отстает по своим обязательствам. Как отмечает издание, в Белом доме идет активная дискуссия по этому вопросу, однако пока запрос AstraZeneca был отклонен. "Мы понимаем, что другие государства уже обратились к правительству США, и мы также попросили его внимательно рассмотреть такие запросы", - приводит издание слова представителя компании Гонсало Виньи.

Ранее в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом добиться справедливого распределения доз вакцин, чтобы действительно одолеть инфекцию, отметив скряжничество богатых стран в этом вопросе.