Microsoft уведомила о выявлении "нового семейства" компьютерных программ-вымогателей

Корпорация Microsoft сообщила в пятницу о выявлении и блокировании "нового семейства программ-вымогателей", использовавшихся против компьютерных сетей, на которых после подтвержденного на прошлой неделе взлома в программном обеспечении (ПО) корпорации не была установлена дополнительная защита, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это уведомление, как заявлено, является "временной мерой" для защиты пользователей программной продукцией Microsoft от нападений, которые "уже предпринимаются во многих местах".

В конце прошлой недели стало известно о том, что по меньшей мере 60 тыс. организаций по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в ПО Exchange Server Microsoft. Агентство Bloomberg со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного представителя правительстве США сообщило о том, что киберпреступники, используя обнаруженные ими "лазейки" в этом обеспечении, стремятся заразить как можно больше компьютеров прежде, чем компания сможет полностью обезопасить своих клиентов. По оценкам агентства, если число жертв хакеров продолжит расти, этот "инцидент" можно будет расценивать как мировой кризис в сфере кибербезопасности.

Тогда же Microsoft представила обновление Exchange Server, способное защитить ее клиентов от действий хакерской группировки Hafnium, которая, как заявили в корпорации, возможно связана с Китаем. В заявлении Microsoft отмечалось, что в последнее время участники данной группировки осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти выступают против кибератак и не имеют никакого отношения к попыткам осуществления взломов программного обеспечения Microsoft.

Теперь корпорация предпринимает дополнительные меры для защиты своих клиентов, указывая в то же время на то, что дальнейший ущерб от действий хакеров применительно к упомянутого ПО может быть следствием того, что клиенты не воспользовались своевременно предложенным им обновлением.