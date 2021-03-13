США предоставили гражданам Мьянмы статус "временно защищенных лиц" на 1,5 года

Соединенные Штаты предоставили мьянманцам на 1,5 года статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства внутренней безопасности (МВБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас предоставил мьянманцам статус "временно защищенных лиц" на 18 месяцев. Этот новый статус позволяет в настоящее время проживающим в Соединенных Штатах гражданам Мьянмы (и лицам без гражданства, которые постоянно проживали в Мьянме) подавать заявки на получение статуса при условии, что они соответствуют необходимым критериям", - отмечается в заявлении.

Данное решение позволит более 1,6 тыс. мьянманским гражданам, в том числе и дипломатам, получить данный статус. Такой статус подразумевает выдачу уже проживающим в Америке гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство. Решение о продлении или прекращении действия статуса будет принято уже в следующем году.