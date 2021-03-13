Суд в США временно снял запрет властей на инвестиции в Xiaomi

Суд в Вашингтоне временно заблокировал исполнение запрета американских властей на инвестиции в китайскую компанию Xiaomi, назвав решение о внесении технологического гиганта в черный список "глубоко ошибочным". Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Xiaomi - это публичная компания, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется независимым советом и держателями контрольных пакетов акций. Она <...> не связана с лицами, находящимися под контролем КНР или ее спецслужб", - приводит издание слова федерального судьи Рудольфа Контрераса.

Компания в свою очередь заявила, что удовлетворена судебным решением и намерена добиваться окончательной отмены запрета. Как сообщает газета, Пентагон пока не прокомментировал данную информацию.