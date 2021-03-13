Астронавты вышли в космос для проведения технических работ на МКС

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выход астронавтов в открытый космос начался в 07:14 по времени Восточного побережья США (16:14 GMT+4) в момент переключения их скафандров на автономное питание. Гловеру и Хопкинсу предстоит проверить перемычки системы охлаждения и подключить устройство для передачи данных на внешней поверхности европейского лабораторного модуля Columbus. Они также проведут дополнительные кабели к двум внешним камерам, заменят антенну беспроводной связи на модуле Unity и установят усилитель конструкции теплозащитной крышки на шлюзе Quest.

На выполнение этих работ отведено около 6,5 часа.

Предыдущий выход в космос с МКС состоялся 5 марта. Его выполнили американка Кэтлин Рубинс и японский астронавт Соити Ногути.