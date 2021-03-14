В Пентагоне завершили расследование в отношении экс-помощника Трампа Флинна

Аппарат генерального инспектора Министерства обороны США завершил расследование в отношении экс-помощника бывшего президента страны Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, касающееся его контактов с иностранными организациями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Флинн - отставной генерал Сухопутных войск США. Должность помощника главы государства по нацбезопасности он занимал в период с января по февраль 2017 года. Внутреннее расследование в отношении Флинна было начато в Пентагоне в апреле того же года. Оно касалось средств, которые он принимал после ухода с воинской службы и до назначения на пост в администрации США. В частности, аппарат генерального инспектора должен был выяснить, получил ли отставной генерал соответствующее разрешение "от Сухопутных войск и Госдепартамента, прежде чем получить какие-либо выплаты от иностранных властей или организаций, контролируемых иностранным властями". Отсутствие санкции на это может представлять собой нарушение ряда внутренних регламентных норм Пентагона.

В начале апреля 2017 года Белый дом опубликовал декларацию о доходах Флинна. Он в том числе задекларировал более $827 тыс., полученных им во время работы в консалтинговой фирме Flynn Intel Group, созданной им и его партнерами в 2015 году.

Судебное разбирательство в отношении Флинна

В феврале 2017 года Флинн был вынужден покинуть пост помощника Трампа по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал тогдашнего вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

Минюст США 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление судом полного состава. В конце августа апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава отклонил запрос о закрытии дела.

В ноябре прошлого года Трамп объявил о решении помиловать Флинна. Процесс в отношении Флинна был прекращен судом в декабре.

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.