В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек
В Соединенных Штатах с начала кампании вакцинации населения от коронавируса по состоянию на 06:00 субботы по американскому восточному времени уже введена 105 703 501 доза вакцин, говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
При этом 36 929 777 человек полностью вакцинированы, сообщают центры.
Они отметили, что учтено применение вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.
К этому времени за весь период кампании по стране уже распределено 135 846 665 доз препаратов.
С начала пандемии коронавируса в Соединенных Штатах выявлено 29,3 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончались более 530 тыс. человек.
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