Goldman Sachs прогнозирует рост ВВП США на 8%

Эксперты американского банка Goldman Sachs прогнозируют рост ВВП США в текущем году на 8%. Об этом, как сообщил информационный портал Axios, банк уведомил своих клиентов в воскресенье вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы повысили наш прогноз по ВВП [США], что является следствием анализа последних новостей проводимой бюджетной политики, и теперь ожидаем роста в 2021 году на 8%, а показателя безработицы к концу 2021 года - на уровне 4%, самого низкого из согласованных прогнозов, с дальнейшим его понижением до 3,5% в 2022 году и до 3,2% в 2023", - цитирует портал уведомление банка. С учетом этого прогноза эксперты Goldman Sachs ожидают инфляцию в США в 2023 году на уровне 2,1%.

Axios отметил, что этот прогноз является очень оптимистичным и почти в два раза превышает ожидания большинства американских финансовых аналитиков, склоняющихся к тому, что показатель роста ВВП США в этом году оставит 4,7%. Еще в ноябре прошлого года он был определен на уровне 3,9%.

Портал указывает, что осуществление прогнозов банка - а в последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году - будет означать полное экономическое восстановление страны от последствий пандемии, приведших в 2020 году к спаду в экономике в 4,1%, и повышение ВВП до $22,6 трлн.