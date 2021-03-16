Власти США установили, что взрыв в Нэшвилле в декабре 2020 года не был терактом

Американские власти установили, что взрыв, прогремевший утром 25 декабря 2020 года в центре Нэшвилла (штат Теннесси), не был терактом. Об этом говорится в докладе местного подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе расследования было установлено, что житель Теннесси Энтони Куинн Уорнер, действовавший в одиночку, сконструировал и подорвал установленное в автомобиле самодельное взрывное устройство, - говорится в докладе. - Его действия не были связаны с терроризмом".

По мнению властей, Уорнер "руководствовался намерением покончить с жизнью", которое было вызвано в том числе паранойей и верой в теории заговора. В ФБР подчеркнули, что мужчина выбрал место и время взрыва таким образом, чтобы свести к минимуму угрозу возможных потерь.

Утром 25 декабря 2020 года в центре Нэшвилла взорвался фургон. Пострадали три человека. По сведениям стражей порядка, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей, а также музыка. Организатор взрыва Энтони Куинн Уорнер, который являлся специалистом по электронике, погиб на месте.