Сенат США утвердил кандидатуру Деборы Холэнд на пост главы МВД
Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры члена Палаты представителей (демократ от штата Нью-Мексико) Деборы Холэнд на пост главы министерства внутренних дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Холэнд поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против. 60-летняя Холэнд теперь станет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД.
В США МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.
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