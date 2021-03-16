Сенат США утвердил кандидатуру Деборы Холэнд на пост главы МВД

Сенат Конгресса США проголосовал за утверждение кандидатуры члена Палаты представителей (демократ от штата Нью-Мексико) Деборы Холэнд на пост главы министерства внутренних дел, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Холэнд поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против. 60-летняя Холэнд теперь станет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД.

В США МВД не является силовым ведомством, так как занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.