Технологические компании Китая тестируют программу для обхода новых правил Apple

США 16 марта 2021 12:04 (UTC+04:00)
Технологические компании Китая тестируют программу для обхода новых правил Apple

Китайские технологические гиганты - компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, и телекоммуникационный холдинг Tencent - испытывают программу под названием CAID для возможного обхода новых правил конфиденциальности американской корпорации Apple. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, в ближайшие недели Apple обновит программное обеспечение в своих смартфонах, в результате чего приложения, которые могут отслеживать поведение пользователей в интернете, должны будут для этого запрашивать у них разрешение. До сих пор приложения могли использовать систему Apple IDFA (The Identifier for Advertisers - "Идентификатор для рекламных компаний"), чтобы видеть, когда пользователи нажимают на рекламу и какие приложения загружают. Ожидается, что большинство пользователей откажутся от отслеживания, и это может обернуться потерей миллиардов долларов для индустрии онлайн-рекламы.

"Условия и правила [в магазине приложений] App Store в равной степени распространяются на всех разработчиков по всему миру, включая Apple, и мы твердо убеждены в том, что перед отслеживанием [действий] пользователей следует спрашивать их разрешения, - заявили в корпорации. - Приложения, игнорирующие выбор пользователя, будут отклонены".

В ответ на это Китайская рекламная ассоциация (China Advertising Association, САА), в которую входят рекламодатели, консалтинговые, исследовательские организации - всего около 2 тыс. членов, - запустила новый способ отслеживания и идентификации пользователей iPhone под названием CAID, который тестируется сейчас технологическими компаниями и рекламодателями в стране, информирует Financial Times.

В документе, на который ссылается газета, высказывается предположение, что рекламодатели "могут использовать CAID в качестве замены, если система IDFA станет недоступной". Лица, осведомленные о происходящем в ByteDance и Tencent, подтвердили, что те тестируют программу, однако обе компании отказались от комментариев, говорится в статье.

В то же время в CAA заявили, что система CAID "не противоречит политике конфиденциальности Apple" и ассоциация "в настоящее время активно взаимодействует с американской корпорацией, а данное решение [CAID] официально еще не реализовано".

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