Moderna приступила ко второй фазе испытаний вакцины от COVID-19 на детях

США 16 марта 2021 16:37 (UTC+04:00)
Moderna приступила ко второй фазе испытаний вакцины от COVID-19 на детях

Американская компания Moderna приступила ко второй фазе испытаний вакцины от COVID-19 mRNA-1273 на детях. Соответствующая информация приводится в распространенном во вторник пресс-релизе компании, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, дозу препарата уже получили здоровые дети в возрасте от полугода до 12 лет из США и Канады.

"Исследования позволят нам оценить, насколько безопасна и эффективна разработанная нами вакцина от COVID-19 для детей", - указал в своем заявлении руководитель Moderna Стефан Бансель.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, новым коронавирусом в мире заразились около 120,3 млн человек, более 2,6 млн умерли.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовая вакцинация детей от коронавируса не является необходимостью, так как они легко переносят заболевание и у них быстро вырабатывается иммунитет. При этом в Национальным исследовательским центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России отметили, что исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях планируется начать летом.

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