США заявили, что сосредоточатся на дипломатии и денуклеаризации в отношениях с КНДР

Администрация президента США Джо Байдена намерена сосредоточиться на дипломатии и вопросе денуклеаризации в отношениях с КНДР. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нашей целью всегда будет акцент на дипломатию и денуклеаризацию КНДР", - приводит ее слова агентство Reuters. При этом Псаки не стала комментировать последние заявления КНДР, в которых власти страны пригрозили ужесточить подход к Южной Корее из-за ее военных учений с США.