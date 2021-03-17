Трамп считает, что кризис на границе с Мексикой будет усугубляться

Кризис, связанный с растущим потоком нелегальных мигрантов, пересекающих границу США с Мексикой, в самое ближайшее время серьезно ухудшится. Такое мнение выразил во вторник бывший президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что сейчас очень плохие цифры [по числу мигрантов], но они станут много, много хуже. За небольшой промежуток времени вы увидите, что эти значения возрастут до ранее невиданного уровня", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Помимо этого, 45-й президент США отметил, что новой администрации Белого дома "хватило бы месяца" чтобы достроить ограждение на границе с Мексикой, строительство которого было начато по его инициативе.

Во вторник Министерство внутренней безопасности США сообщило, что страна должна быть готова к прибытию рекордного за последние два десятилетия числа нелегальных мигрантов из государств Центральной Америки.

Ранее президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Трамп был убежден в том, что нелегальные иммигранты из государств Центральной Америки являются преступниками.