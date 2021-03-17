Трамп заявил, что примет решение об участии в президентских выборах в США позже

Бывший президент США Дональд Трамп намерен позже принять окончательное решение о возможном участии в борьбе за пост главы государства. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем", - отметил бывший американский лидер. Он подчеркнул, что сначала сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса. Трамп подчеркнул, что его поддержка может "иметь большой вес" с точки зрения победы того или иного кандидата.

Трамп выразил уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2022 году. "Мы примем решение после этого", - добавил он, говоря о возможности снова баллотироваться на пост президента. "Думаю, мы отлично выступим через два года, мы отлично выступим через четыре года", - подчеркнул он.

На вопрос о том, кто еще, если не он, мог бы претендовать на пост главы администрации США от республиканцев в 2024 году, Трамп ответил: "Мне многие нравятся". Он не назвал какого-либо конкретного политика.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.