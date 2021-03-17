Власти США обеспокоены возможностью нового испытания ракет в КНДР

Власти США обеспокоены возможностью того, что КНДР готовится к проведению новых ракетных испытаний впервые с момента вступления в должность американского президента Джо Байдена, и внимательно следят за любыми свидетельствами этого. Об этом сообщает газета Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы внимательно следим за любыми свидетельствами испытаний, учитывая проведение в это время наших учений [совместных с Южной Кореей] и заявлений и действий [КНДР] в прошлом", - заявил один из чиновников.

Второй представитель администрации подтвердил сообщения телекомпании CNN, которая сообщила ранее, что спецслужбы США пришли к выводу о возможной подготовке КНДР к проведению новых ракетных испытаний. При этом, по его словам, в Вашингтоне также убеждены, что Пхеньян может отказаться от этих планов, если США смогут убедить северокорейскую сторону не делать этого и предложат правильные условия.