S&P подтвердило рейтинг США "AA+" со стабильным прогнозом

США 17 марта 2021 11:13 (UTC+04:00)
S&P подтвердило рейтинг США "AA+" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги США на уровнях "AA+" и "A-1+" со стабильным прогнозом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении S&P.

"Рейтинги США отражают их диверсифицированную и устойчивую экономику, большую гибкость кредитно-денежной политики и уникальный статус эмитента ведущей мировой резервной валюты", — отмечается в релизе.

При этом агентство замечает, что рейтинги ограничены высоким уровнем государственного долга и дефицитом бюджета, которые ухудшились в 2020 году из-за экономического шока, вызванного пандемией коронавируса.

Стабильный прогноз отражает ожидания быстрого экономического роста в текущем и следующем годах на фоне ослабления пандемии и значительной финансовой поддержки со стороны правительства. Аналитики агентства также отмечают, что быстрый политический ответ на экономический кризис, вызванный пандемией, демонстрирует стойкость американских институтов.

Президент США Джозеф Байден 11 марта подписал закон о мерах стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов.

По мнению S&P, ВВП США вырастет в 2021 году на 6,5%, в 2022 году — на 3,5%, а в 2023-2024 годах рост постепенно замедлится до 2%. Агентство прогнозирует снижение безработицы в стране до 6% в 2021 году.

S&P также ожидает, что Федеральная резервная система США сохранит целевой диапазон процентной ставки на уровне 0-0,25% по крайней мере до конца 2022 года.

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