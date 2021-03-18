Google планирует потратить более $7 млрд на расширение

Американская корпорация Google планирует вложить свыше $7 млрд в развитие офисов и центров обработки данных, а также в создание не менее 10 тыс. рабочих мест в США. Об этом говорится в заявлении гендиректора Google Сундара Пичаи, опубликованном в четверг на сайте компании, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Google хочет быть частью [экономического] восстановления. Поэтому мы планируем вложить более $7 млрд в офисы и центры обработки данных на территории США и создать как минимум 10 тыс. полноценных рабочих мест в США в этом году", - рассказал Пичаи. Он добавил, что корпорация выделит деньги на развитие в 19 штатах, в стране откроется несколько новых офисов.

По словам главы компании, одни только офисы в Калифорнии получат на развитие $1 млрд. Корпорация вложится в расширение центров обработки данных в штатах Небраска, Южная Каролина, Вирджиния, Невада и Техас. Новые рабочие места появятся в Атланте, Вашингтоне, Чикаго и Нью-Йорке.

Пичаи объяснил, что выделяемые средства в перспективе позволят компании поставлять больше товаров и услуг. Это поспособствует восстановлению экономики США, пострадавшей от пандемии коронавируса.