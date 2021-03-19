Сенат Конгресса утвердил Хавьера Бесерру на пост главы Минздрава

Сенат Конгресса США утвердил Хавьера Бесерру на должность министра здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Сената, в поддержку Бесерры высказались 50 законодателей, против проголосовали 49 сенаторов. В ближайшее время Бесерра будет приведен к присяге.

С 2017 года Бесерра занимал пост генпрокурора Калифорнии.