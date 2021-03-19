США планируют одолжить 4 млн доз вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде

Власти США планируют направить 4 млн доз вакцины от нового коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, в Мексику и Канаду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Мексика получит 2,5 млн доз, а Канада - 1,5 млн. Речь идет о временном предоставлении в долг, так как вакцина производства AstraZeneca пока не сертифицирована в Соединенных Штатах в отличие от Мексики и Канады. Эти два государства позднее вернут США партии этой вакцины.