США планируют одолжить 4 млн доз вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде
Власти США планируют направить 4 млн доз вакцины от нового коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, в Мексику и Канаду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, Мексика получит 2,5 млн доз, а Канада - 1,5 млн. Речь идет о временном предоставлении в долг, так как вакцина производства AstraZeneca пока не сертифицирована в Соединенных Штатах в отличие от Мексики и Канады. Эти два государства позднее вернут США партии этой вакцины.
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