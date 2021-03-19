США пока не планируют проводить с Китаем серию контактов высокого уровня

США 19 марта 2021 02:21 (UTC+04:00)
США пока не планируют проводить с Китаем серию контактов высокого уровня

Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не планирует пока проводить с китайским правительством серию каких-либо двусторонних контактов высокого уровня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы попросту сказала, что на текущем этапе данные переговоры не являются частью серии встреч", - подчеркнула официальный представитель главы администрации США.

Планируется, что госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведут в Анкоридже в четверг и пятницу переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

МИД КНР в преддверии этой встречи призвал США уважать суверенитет и интересы развития Китая, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Кроме того, посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что в Пекине не испытывают "особенно больших ожиданий или иллюзий" в преддверии переговоров.

11 февраля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Байден провели свой первый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также обсудили изменение климата и предотвращение распространения оружия.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЗАО «Бакинский метрополитен» закупит хозтовары
ЗАО «Бакинский метрополитен» закупит хозтовары
Туркменистан и Казахстан имеют потенциал сотрудничества в сфере морского транспорта
Туркменистан и Казахстан имеют потенциал сотрудничества в сфере морского транспорта
В Азербайджане ежегодно реконструируется порядка 800 км. сельских дорог - Госагентство
В Азербайджане ежегодно реконструируется порядка 800 км. сельских дорог - Госагентство
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Чехия лидирует в мире по числу смертей от СОVID-19 в пересчете на численность населения Европа 02:43
США пока не планируют проводить с Китаем серию контактов высокого уровня США 02:21
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Спорт 02:09
Ливан получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе Арабские страны 01:54
Канада продлила режим закрытия границы с США до 21 апреля США 01:36
В мире за сутки выявлено более 511 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 01:18
Германия возобновляет применение вакцины AstraZeneca Европа 00:57
"Тоттенхэм" не сумел выйти в четвертьфинал Лиги Европы, проиграв загребскому "Динамо" Спорт 00:41
Сенат Конгресса утвердил Хавьера Бесерру на пост главы Минздрава США 00:26
OMV Petrom создаст операционную компанию в Грузии Энергетика 00:01
Парижский книжный салон 2021 года отменили из-за пандемии Культура 18 марта 23:56
Народный художник Ариф Гусейнов расскажет все об узорах Новруза (ФОТО) Культура 18 марта 23:55
Народный артист Азербайджана организует Международный конкурс красоты (ВИДЕО) Звёздный мир 18 марта 23:49
Сенат Конгресса США утвердил Бернса на посту директора ЦРУ США 18 марта 23:48
Франция вводит карантин в 16 департаментах страны на четыре недели Европа 18 марта 23:34
Коллектив Русской драмы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за награждение орденами, медалями и почетными званиями Культура 18 марта 23:15
Джейхун Байрамов встретился с послами ОИС в Азербайджане (ФОТО) Политика 18 марта 23:15
SOCAR Trading примет участие в тендере на создание мощностей по производству СПГ в Южной Африке Энергетика 18 марта 23:10
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 Энергетика 18 марта 22:46
Спикер Милли Меджлиса встретилась с послом Беларуси в Азербайджане Политика 18 марта 22:29
Регулятор ЕС признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной Европа 18 марта 22:21
В Зангилане разбит «Сад братства» Азербайджана и Турции (ФОТО) Экономика 18 марта 21:58
IFC, SECO и BMF работают с Нацбанком Грузии над разработкой таксономии зеленого финансирования Бизнес 18 марта 21:38
Обнародована активность ОАЭ на бирже Туркменистана в феврале Бизнес 18 марта 21:25
Объем торговли между Ираном и африканскими странами за 10 месяцев достиг $402 млн. Экономика 18 марта 21:12
Завершились оперативно-тактические учения азербайджанской армии (ВИДЕО) Политика 18 марта 21:01
Грузия строит новый морской терминал в порту Поти Строительство 18 марта 20:54
Среднемесячная номинальная заработная плата в Грузии снизилась Финансы 18 марта 20:48
«Туркменнебит» объявляет тендер на закупку специализированной техники Тендеры 18 марта 20:39
ЗАО «Бакинский метрополитен» закупит хозтовары Тендеры 18 марта 20:34
В Азербайджане будут проведены масштабные земельно-полевые исследования Экономика 18 марта 20:24
Скончался 42-летний актер и телеведущий Рамиз Гусейнзаде (ВИДЕО) Социум 18 марта 20:22
В Азербайджане улучшается финансовая грамотность Бизнес 18 марта 20:14
Нефтегазовые компании Казахстана перенимают опыт Татнефть в области современных технологий Энергетика 18 марта 20:02
Туркменабатская хлопкопрядильная фабрика перевыполнила производственный план Бизнес 18 марта 19:42
В Минэкономики Азербайджана поступило 470 обращений в связи с предпринимательской деятельностью на освобожденных территориях Экономика 18 марта 19:26
Сальдо торгового оборота Азербайджана с Турцией осталось положительным Бизнес 18 марта 19:15
Проект по «возврату НДС» востребован в Азербайджане Экономика 18 марта 19:12
Азербайджанское гражданство получили 20 членов семей шехидов и раненых участников войны (ФОТО) Общество 18 марта 19:04
Аэропорт в Узбекистане закупит запчасти для автомобилей Тендеры 18 марта 18:59
МИД Туркменистана объявил тендер на поставку оборудования Тендеры 18 марта 18:58
Расследуется факт выдачи дипломов студентам Бакинского исламского университета Азербайджан 18 марта 18:57
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение топливного насоса Тендеры 18 марта 18:55
Фонд "YAŞAT" откроет счета на 5000 манатов для новорожденных детей еще двух шехидов (ФОТО) Общество 18 марта 18:51
Ассоциация страховщиков обнародовала объём выплат азербайджанским военнослужащим Финансы 18 марта 18:48
Азербайджанская армия, в отличие от армян, не убивала мирных жителей - депутат Милли Меджлиса Политика 18 марта 18:47
Словацкие инвесторы реализуют крупные инфраструктурные проекты в Грузии Бизнес 18 марта 18:36
Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию превысил $180 млн Энергетика 18 марта 18:35
Я сторонник снижения интенсивности внутришкольных оцениваний в Азербайджане — министр Азербайджан 18 марта 18:28
Глава Научного совета TƏBİB рассказал о самых опасных носителях коронавируса Общество 18 марта 18:28
Туркменистан и Казахстан имеют потенциал сотрудничества в сфере морского транспорта Транспорт 18 марта 18:26
Загрузите приложение “Nar+” и воспользуйтесь специальными бонусами! ИКТ 18 марта 18:25
В рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария сварено более 100 км. труб Энергетика 18 марта 18:24
Применяемая в Азербайджане вакцина защищает и от нового штамма коронавируса – ТƏBİB Общество 18 марта 18:10
Газпромбанк прогнозирует сохранение процентной ставки ЦБ Азербайджана на уровне 6,25% Финансы 18 марта 18:06
В Азербайджане срок наказания 3-х приговоренных к пожизненному заключению лиц сокращен до 25 лет Общество 18 марта 18:03
Министр образования Азербайджана прокомментировал возможность закрытия школ Общество 18 марта 18:00
Предпринимателей Нахчывана ознакомили с деятельностью Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО) Экономика 18 марта 17:51
В послевоенный период в результате взрыва 15-ти мин в Азербайджане погибло 14 человек Азербайджан 18 марта 17:49
Завершены геодезические изыскания в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 18 марта 17:45
Вопрос о тяжести школьных портфелей решен – Эмин Амруллаев Общество 18 марта 17:41
Министр образования Азербайджана назвал запланированный срок приема в первые классы школ Общество 18 марта 17:38
Экспорт нефти из Азербайджана в Испанию превысил $170 млн с начала года Энергетика 18 марта 17:34
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1% Европа 18 марта 17:32
Количество клиентских счетов в азербайджанских банках выросло Финансы 18 марта 17:29
Возобновление очного обучения в X-XI классах школ зависит от эпидемиологической ситуации в Азербайджане - министр Общество 18 марта 17:28
ЕС начинает новый проект Twinning с грузинским регулятором энергетики Энергетика 18 марта 17:25
Для интерконнектора Греция-Болгария выделен первый транш средств в рамках OPIC Энергетика 18 марта 17:25
Учебник «История Карабаха» будет переименован в «Историю победы Карабаха» Общество 18 марта 17:12
Турция и Казахстана намерены довести объем товарооборота до $10 млн Казахстан 18 марта 17:09
Минобразования Азербайджана подвело итоги опроса в связи с качеством образования Общество 18 марта 17:09
Министр образования Азербайджана назвал число учащихся школ, заразившихся COVID-19 Общество 18 марта 17:08
Yelo Bank создает для студентов новые карьерные возможности Экономика 18 марта 17:06
ТЭС Бакинского завода по утилизации твердых бытовых отходов ежегодно обеспечивает электроэнергией 100 тыс. семей - министр Бизнес 18 марта 17:03
Google планирует потратить более $7 млрд на расширение США 18 марта 16:56
В Азербайджане затягивается процесс сертификации учителей - минобразования Общество 18 марта 16:53
В Азербайджане обнародовано число помилованных заключенных Политика 18 марта 16:52
В Азербайджане вакцинацию прошли свыше 40 тыс. учителей Общество 18 марта 16:49
В Баку состоялась презентация книг выдающегося писателя и драматурга Максуда Ибрагимбекова (ФОТО) Культура 18 марта 16:46
Для Ирана очень важна стабильность и устойчивая безопасность в регионе — посол Политика 18 марта 16:46
В Пакистан доставили первую партию вакцины "Спутник V" Другие страны 18 марта 16:30
Часто болеющие дети и их лечение Общество 18 марта 16:30
Около 80% расчетов по импорту в Азербайджане было реализовано посредством СКВ Бизнес 18 марта 16:24
Названо число иностранцев, работающих в Азербайджане в 2020 г. Экономика 18 марта 16:23
Азербайджан и Иран могут довести двусторонний товарооборот до $3 млрд в год Экономика 18 марта 16:17
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц Политика 18 марта 16:14
В Сумгайыте продолжается строительство нового стадиона (ФОТО) Общество 18 марта 15:55
В Азербайджане ежегодно реконструируется порядка 800 км. сельских дорог - Госагентство Экономика 18 марта 15:50
В Азербайджане выявлено еще 933 случая заражения коронавирусом, 256 человек вылечились Общество 18 марта 15:48
Утверждено изменение штатного числа СГБ Азербайджана Политика 18 марта 15:47
Процесс приема в IBA Tech Академию запущен! Экономика 18 марта 15:43
Соединенные Штаты Америки намерены рассмотреть новые возможности для экономического сотрудничества - Джо Байден Политика 18 марта 15:40
Интересные факты из истории Азыхской пещеры - древнейшее поселение человека на Кавказе (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 18 марта 15:40
Завершен первый этап проекта по восстановлению стен Шушинской крепости (ФОТО) Общество 18 марта 15:39
Центробанк Турции повысил учётную ставку до 19% Турция 18 марта 15:34
ВОЗ: В странах Европы сейчас число жертв COVID-19 выше, чем в это время в 2020 году Европа 18 марта 15:33
Праздник вещих снов - воображение азербайджанской певицы. Это приговор или вариант судьбы? (ВИДЕО) Звёздный мир 18 марта 15:29
Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня Армения 18 марта 15:28
В Европейском бюро ВОЗ заявили, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски Европа 18 марта 15:26
Президент Ильхам Алиев подписал указ о градостроительной деятельности на освобожденных территориях Политика 18 марта 15:16
Все новости