США пока не планируют проводить с Китаем серию контактов высокого уровня

Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не планирует пока проводить с китайским правительством серию каких-либо двусторонних контактов высокого уровня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы попросту сказала, что на текущем этапе данные переговоры не являются частью серии встреч", - подчеркнула официальный представитель главы администрации США.

Планируется, что госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проведут в Анкоридже в четверг и пятницу переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

МИД КНР в преддверии этой встречи призвал США уважать суверенитет и интересы развития Китая, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Кроме того, посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай заявил, что в Пекине не испытывают "особенно больших ожиданий или иллюзий" в преддверии переговоров.

11 февраля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Байден провели свой первый телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам противодействия пандемии, общим вызовам глобальной безопасности в сфере здравоохранения, а также обсудили изменение климата и предотвращение распространения оружия.