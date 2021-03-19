В США специалисты NASA провели огневые испытания двигателей ракеты для полета к Луне

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) провели в штате Миссисипи огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS, "Спейс лонч систем"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Четыре двигателя, установленные на специальную опору на территории испытательного комплекса НАСА, работали одновременно около 8 минут.

Предыдущие испытания двигателей состоялись 16 января. Тогда они проработали одновременно около минуты, хотя ожидалось, что это также будет продолжаться примерно 8 минут. Руководитель проекта по разработке SLS Джон Ханикэт позже пояснил, что сработала автоматическая система, отключающая работу двигателей. Одной из причин этого, как выяснилось впоследствии, стали настройки соответствующего программного обеспечения.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект лунной программы Artemis ("Артемида"), которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету SLS корабля Orion ("Орион") вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на текущий год, второй - на 2023-й. После состоявшихся 16 января испытаний двигателя в НАСА допустили, что данные планы могут быть пересмотрены.