В США будет введено 100 млн доз вакцины на шесть недель раньше, чем планировалось - Байден

Обещание американского лидера Джо Байдена ввести в стране 100 млн доз вакцины от нового коронавируса за первые 100 дней своего президентства будет выполнено на шесть недель раньше, чем планировалось. Об этом заявил сам глава государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день 65% человек [в США] в возрасте 65 лет или старше получили хотя бы одну дозу вакцины. <...> Эти вехи являются значительными достижениями, но нам предстоит сделать гораздо больше", - сказал Байден. Он пояснил, что "скорость и эффективность должны сочетаться со справедливостью и равноправием" в деле вакцинации американского населения.

При этом он подчеркнул, что "США на пути к тому, чтобы иметь достаточное количество вакцины от коронавируса для каждого взрослого американца к концу мая". По его словам, в стране должен выработаться коллективный иммунитет, прежде чем американцы смогут перестать носить маски.