США обвинили китайскую делегацию в нарушении протокола на переговорах в Анкоридже

Американская сторона утверждает, что китайская делегация фактически нарушила протокол во время переговоров в Анкоридже (штат Аляска) и прибыла на них с расчетом на "игру на публику". Соответствующее заявление сделал представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китайская делегация <...>, судя по всему, прибыла [на переговоры] с целью игры на публику, сосредоточившись на публичном представлении и зрелище вместо содержания. Они четко дали понять это, сразу же нарушив протокол", - сказал чиновник.

По его версии, до начала переговоров обе стороны условились, что вступительные слова должны длиться не более двух минут, однако в результате все растянулось более чем на час.