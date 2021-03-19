Белый дом заявил, что Байден встретится с Путиным, когда придет нужное время

Президент США Джо Байден проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда придет нужное время. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на борту президентского самолета, который направляется в штат Джорджия. Запись брифинга распространил пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Люди спрашивают, когда президент Байден встретится с президентом Путиным. Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придет нужное время. Президент Байден и президент Путин имеют различные взгляды на свои страны. Но они согласны в том, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах", - отметила она.

Жан-Пьер привела в пример российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который был продлен в феврале.