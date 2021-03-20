Байден: в США применили более 100 млн доз вакцины от COVID-19 со дня инаугурации

Американцы получили более 100 млн доз вакцины от коронавируса со дня инаугурации президента США Джо Байдена 20 января. Об этом заявил в пятницу сам американский лидер, который посетил штаб-квартиру федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в Атланте (штат Джорджия), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он вновь подчеркнул, что выполнил свое обещание на несколько недель раньше, чем планировалось. "Все думали, что я не понимаю, о чем говорю, когда я объявил своей целью [введение] 100 млн доз вакцин в первые 100 дней моего президентства. И все говорили [с иронией]: "Ну да, конечно". Сейчас же их [введенных доз] уже больше [100 млн]", - отметил он.

Подвергнув в очередной раз критике стратегию предыдущей администрации по борьбе с распространением коронавируса, президент подчеркнул: "Мы не вернемся в прежние времена".

По данным ЦКПЗ, всего на данный момент в стране введено 118,3 млн доз вакцины. Ко дню инаугурации Байдена (20 января) этот показатель составлял 16,5 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено почти 29,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 540 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.