Блинкен заявил, что интересы США и Китая по Ирану и КНДР во многом совпадают

Урегулирование ядерных проблем Ирана и КНДР стало одной из тем американо-китайских переговоров высокого уровня, которые состоялись в Анкоридже (штат Аляска), причем выяснилось, что интересы Пекина и Вашингтона по данной проблематике во многом совпадают. Об этом заявил журналистам в пятницу по завершении данных встреч госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы (должностные лица США - прим. ТАСС), начиная нынешние переговоры, безусловно, знали, что есть ряд сфер, в которых между нами (Вашингтоном и Пекином - прим. ТАСС) имеются фундаментальные расхождения", - сказал шеф американской дипломатии.

"Однако, - отметил он, - мы также смогли провести в течение многих часов очень откровенный разговор по обширной повестке дня". "По Ирану, по Северной Корее, по Афганистану, по климату наши интересы пересекаются", - убежден руководитель внешнеполитического ведомства США.