В экономику США призвали верить

Портфельный управляющий инвестбанка Morgan Stanley Джим Кэрон, отвечающий за инструменты с фиксированной доходностью, в интервью CNBC призвал верить в экономику США, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Кэрон прокомментировал рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций, которые традиционно служат ориентиром для уровня ставок на долларовом рынке. В середине марта она достигла 1,7 процента, что стало наивысшим показателем за последний год. Доходность бумаг со сроком погашения 30 лет также увеличилась и составила 2,4 процента.

Это произошло вопреки заверениям руководства Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что в обозримом будущем регулятор не собирается повышать ставку по федеральным фондам (базовую ставку) или прекращать программу количественного смягчения (QE) по покупке у банков государственных, корпоративных и ипотечных облигаций.

Обратное означало бы рост ставок на рынке в целом и дало бы инвесторам стимул распродавать 10-летние бумаги, что привело бы к снижению стоимости и, как следствие, к росту доходности. Таким образом, происходящее с государственными облигациями США можно расценить как противоречащее базовым принципам экономики.

По словам Кэрона, подобное поведение инвесторов было ожидаемым и может свидетельствовать о том. Что инвесторы выходят из облигаций и предпочитают вкладываться в акции, особенно на фоне данных о более быстром по сравнению с ожиданиями восстановлении экономики. Так, ФРС ожидает по итогам года роста ВВП на 6,5 процента вместо прежних 4,2 процента.

Американская экономика демонстрирует уверенность по мере того, как растет число вакцинированных жителей страны и снимаются ограничения, вводившиеся для борьбы с распространением коронавируса, считает Кэрон.