Маск высказался за усиление взаимного доверия между Китаем и США

Китай и США должны укреплять взаимное доверие, поскольку от этого зависит экономическое развитие и процветание компаний двух стран. Об этом заявил в субботу глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, Соединенные Штаты и Китай выиграли бы, если бы больше доверяли друг другу", - сообщил он в ходе пленарной дискуссии, состоявшейся в Пекине на Форуме развития Китая - 2021. Американский предприниматель отвечал на вопросы аудитории в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что взаимные подозрения в шпионаже подрывают плодотворное сотрудничество. Маск признал, что недоверие властей США к некоторым китайским компаниям, например, к ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, "было неразумным".

"[Вопрос доверия] особенно актуален для коммерческих организаций, как для китайских, так и для американских компаний", - добавил он.