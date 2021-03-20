Власти США выделили $86 млн на размещение мигрантов в гостиничных номерах
Американская администрация выделила $86 млн на размещение около 1,2 тыс. незаконных мигрантов в гостиничных номерах у американо-мексиканской границы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Средства выделены в рамках контракта, заключенного с базирующейся в штате Техас компании на полгода с возможностью продления. Мигрантов будут размещать в гостинцах Аризоны и Техаса. Власти и в прошлом году использовали гостиничные номера для несовершеннолетних, которых не сопровождали взрослые.
Такой шаг правительства, подчеркивает портал, указывает на то, что госучреждения для содержания семей мигрантов уже не справляются с их притоком.
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