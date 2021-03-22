Трамп считает, что Байдену следует завершить строительство стены на границе с Мексикой

Администрации американского президента Джо Байдена следует немедленно возобновить строительство стены на границе между США и Мексикой в свете кризиса, связанного с притоком нелегальных мигрантов. Об этом говорится в заявлении бывшего американского лидера Дональда Трампа, распространенном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По версии республиканца, ему удалось обеспечить надежную охрану границы, а администрация Байдена "за несколько недель превратила национальный триумф в национальную катастрофу". Как полагает Трамп, помощники действующего американского лидера должны "признать полное поражение". "Их действия приводят к смерти людей, трагическим событиям", - подчеркнул он.

Бывший президент США заявил, что новой администрации "следует незамедлительно закончить строительство стены". По его мнению, данный барьер сейчас можно достроить "за несколько недель".