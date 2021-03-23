В США заявили, что на переговорах с КНР не собирались идти на уступки по ключевым вопросам

Администрация президента США Джо Байдена в ходе недавних переговоров с Китаем не собирались идти на уступки по ключевым вопросам, вызывающим обеспокоенность Соединенных Штатов. Об этом понедельник в интервью журналистам телеканала MSNBC заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, США готовы были вести диалог с Китаем по тем пунктам, где интересы двух государств совпадают, например борьба с климатическими изменениями, а также ситуация в Иране и Афганистане. При этом, по его словам, это не означало, что американская сторона пойдет на "какие-либо уступки по другим проблемам".