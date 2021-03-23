В Нью-Йорке более 480 школ частично возобновили очные занятия для старшеклассников

Большая часть школ Нью-Йорка частично открылась для посещения старшеклассниками, ранее они были закрыты из-за пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил мэр города Билл де Блазио.

"Сегодня открываются 488 школ", - сказал он. В крупнейшем мегаполисе США около 500 школ, которые посещают учащиеся старших классов. Речь идет об учебных заведениях, которые не являются частными. Руководство последних может самостоятельно принимать решения о том, проводить ли очные занятия.

Ранее в текущем месяце де Блазио заявил, что к сентябрю все школы в крупнейшем мегаполисе США вновь откроются для посещения.