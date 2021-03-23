Власти города в США впервые согласовали выплату компенсаций жертвам расовой дискриминации

Власти города Эванстон (штат Иллинойс) первыми в США согласовали выделение средств на улучшение жилищных условий семьям афроамериканцев, пострадавших в прошлом из-за притеснений и дискриминации. Трансляция голосования велась в понедельник на сайте городского совета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций. Он предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в 20-м веке, и их потомков, которые в силу притеснений со стороны властей оказались с точки зрения жилья в неравном положении в сравнении с остальным населением.

Предполагается, что в течение 10 лет власти города, население которого не превышает 75 тыс. человек, распределят $10 млн. Фонд репараций финансируется за счет отчислений от продажи каннабиса, употребление и продажа которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020 года.

На первом этапе предложено выделить $400 тыс., которые в качестве субсидий по $25 тыс. будут направлены на улучшение жилищных условий 16 семей. В частности, речь идет о выплате ипотечных кредитов, закрытии задолженностей перед властями, ремонте жилья. Претендовать на субсидию могут темнокожие жители Эванстона африканского происхождения, жившие в этом городе в период с 1919 по 1969 год, или их прямые родственники.

В понедельник инициатива была одобрена большинством голосов: за проголосовали восемь членов городского совета из девяти. Как отмечает газета Chicago Tribune, это первый случай, когда американские власти одобрили выплату репараций гражданам, чьи предки пострадали из-за расизма и дискриминации.

Несмотря на широкую поддержку, у инициативы были противники. В частности, член горсовета, темнокожая женщина Сисели Флеминг утверждала, что данный проект не подпадает в полной мере под понятие репараций и является скорее "успешной жилищной программой". В свою очередь сторонники идеи настаивают на том, что необходимо было сделать первый шаг, за которым последуют более значительные меры по поддержке потомков афроамериканцев, подвергшихся притеснениям.